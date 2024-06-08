パロディウスだ! 〜神話からお笑いへ〜【新品未使用・SFC日本版 ...

■商品説明『パロディウスだ!〜神話からお笑いへ〜』は、1990年4月25日にコナミより稼動されたアーケード用横スクロールシューティングゲームである。MSX版『パロディウス〜タコは地球を救う〜』の続編にあたる。初リリース日：1990年4月25日モード：マルチプレイヤーコンピュータゲーム販売元：コナミグループ開発元：コナミグループシリーズ：パロディウスプラットフォーム：SFCジャンル：一騎当千方式のシューティングゲーム、Scrollingshooter■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未使用）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo



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