開封済 未使用 XBOX X Forza Horizon 5 同梱版

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Amazonにて購入しました日本正規品です。自分用に購入した為、パッケージは開けてはおりますが、結局プレイはしなかった為、開封済の中古扱いで出品致します。通常購入よりお得なForzaHorizon5同梱版です若干外箱に潰れがありますので、画像にてご確認下さい「XboxSeriesX(ForzaHorizon5同梱版)」は、Xbox史上最高性能の「XboxSeriesX」に「ForzaHorizon5プレミアムエディション」を同梱した製品です。本体設定後にダウンロード可能なForzaHorizon5ゲーム本体および豊富な追加ダウンロードコンテンツをセットにした本製品は、4Kで描画される*美しいメキシコを舞台に、数百台の世界に名だたる名車のハンドルを握り、進化しつづけるオープンワールドが広がるメキシコの活気あふれる風景を仲間やライバルたちと駆け抜けることができます。プレミアムエディションには、ForzaHorizon5：HotWheels、VIP、カーパス、ウェルカムパック、そして今後利用可能になるゲームエキスパンション第2弾が含まれます。*4K画質でプレイするためには対応したTVまたはモニターが必要です。【同梱物】・XboxSeriesX本体・Xboxワイヤレスコントローラー(3.5mmステレオオーディオジャック付き)・ForzaHorizon5プレミアムエディション(ダウンロードコンテンツ) ForzaHorizon5ゲーム本体 ForzaHorizon5：HotWheelsexpansion 2つ目の拡張パック(配信開始後ダウンロード可能) VIPメンバーシップ，カーパスおよびウェルカムパック・単3形乾電池(試供品)2本・電源ケーブル、ウルトラハイスピードHDMIケーブル※ゲーム本体は本体設定時にダウンロードされます、ご利用コードは付属していません。 ダウンロードには大容量の空き記憶容量が必要です(インターネット接続料金が別途必要な場合があります)。 詳しくは、xbox.com/digitaldirectをご参照ください。