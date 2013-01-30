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GENBU GR-J グルーヴコースター アーケードコントローラー
商品番号 U11206918573
商品名

GENBU GR-J グルーヴコースター アーケードコントローラー
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Steam、Switchのグルーヴコースター向けのアーケードコントローラーです。子供の出産の事も考え、今回手放す決断をしました。付属でUSBの変換ドッグもお付けしておりますのでswitchでもすぐ使用可能です。アーケード感覚でプレイを楽しみたい方に是非。また、音程や判定の調整が少々複雑になる為、有識者の方の購入をおすすめします。
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