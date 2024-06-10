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商品詳細
大きさ 高さ約２３．８㎝ 幅約１１．５cm 口外径約３cm欠けが見受けられます。（画像6枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 窯変釉 龍文葫蘆瓶 V R5184 [宅送] www.gold-and-wood.com
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