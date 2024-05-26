カチャルスキー 生物物理学における非平衡の熱力学　新装版

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商品詳細
「生物物理学における非平衡の熱力学」A.カチャルスキー/ピーター・F・カラン/青野修みすず書房定価:￥5600#Aカチャルスキー#A_カチャルスキー#ピーター・F・カラン#青野修#青野_修#本#自然／物理学数理物理生物物理
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