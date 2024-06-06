ファンコ ポップ Funko Pop アイアン ハンマー 他3体セット

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商品詳細
ファンコポップFunkoPopインフィニティワープス ・アイアンハンマー ・ソルジャーシュプリー ・ゴーストパンサーの3体セットになります。いずれも暗闇で光る蓄光版になります。・塗装の細かな状態等は不問でお願いします。・万が一初期不良があったとしても対応できません。・パッケージの多少の傷やヘコミはご了承下さい。・アラクナイトは含まれません。ご注意下さい。・撮影用の下の透明なケース、専用プロテクターは付属しません。ファンコポップマーベルスパイダーマンヴェノムアイアンマンキャプテンアメリカソーブラックウィドウホークアイハルク
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