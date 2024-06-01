Konami バイオミラクル ぼくってウパ ファミコンソフト

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商品詳細
小学生の頃買ったものです。ソフトのみです。付属品ありません。状態は写真をご確認ください。動作確認にあたり、綿棒で無水アルコールで端子を掃除しました。端子の浮きはありません。ファミコン本体がもうないため、レトロフリークに差したところソフト認識して起動しました。レトロフリークにインストールせずに最初のステージが遊べるところまで確認済みです。プチプチ封筒に入れてネコポスでの発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/contemplate611377.html
http://narcologia.ru/goods/perforce326165.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation679021.html
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