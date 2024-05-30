ニンテンドー3DS コスモブラック

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「ニンテンドー3DSコスモブラック」任天堂定価:￥15,714#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体こちらは Nintendo3DS本体 になります。今では入手困難な新品未使用品です。予備でずっと保管してありましたが、結局使用することないまま現在に至ります。コスモブラックは人気カラーであり、現在は生産していないため、なかなか手に入らない激レア商品となります。Switchもいいですが、3DSはソフトも充実しており、まだまだ楽しめると思います。セット内容ニンテンドー3DS本体専用充電器ACアダプタ専用タッチペンSDメモリカード2GBARカードかんたんスタートガイド取り扱い説明書保証書新品ですが、素人保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。発送は防水保護、緩衝材保護し、メルカリ便を予定しています。大きさにより、らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便を選択させていただきます。ご希望の発送方法がありましたら、事前にお知らせください。匿名可能ペットや喫煙者はいません。