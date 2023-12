FC 頭脳戦艦ガル 幻の黄色ロム 色違い純正 【激レア】

☆★☆下記、出品内容の詳細となります☆★☆ファミコンソフト頭脳戦艦ガル黄色ROMVer.通称、黄ガルです。普通は白色のROMカセットのはずですが、こちらは黄色の色違い純正ROMとなります。他には青色ROMも存在するらしいですが、如何せんネットで調べても情報が出てきません。ガルには致命的なフリーズバグがあり、色違いバージョンではこれが解消されているようですが、ゲームの難易度もあり再現確認が非常に困難…。ただ黄ガルはデモプレイでミスをするというものがあり、真贋確認の意味も込めてデモで爆死した際の写真を貼っておきます。非常に流通数も少なく滅多に目にする機会がないのと、そもそも偽物じゃないかと言われ続けていますが、既出の情報通りの物であることは確認しておりますので、おそらく本物の黄ガルであると言えると確信しております。黄ガルや青ガルに関する情報をお持ちの方は、コメント欄に頂けると幸いです。ソフトのみとなり、箱+取扱説明書は付きません。出品前にファミコン本体(純正品)にて動作確認済みです。自宅保管の中古品のため、全体的な経年劣化・傷・汚れ・色褪せ・使用感がありますので、ご購入前に必ず全ての画像をよくご確認ください。トラブル防止のため返品や交換は承れませんので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。出品物における不明点、並びに詳細な写真等がご希望であれば、ご購入前にコメント欄にてお問い合わせください。#ファミコン#ファミカセ#ファミリーコンピュータ#任天堂#Nintendo#頭脳戦艦ガル#幸せの黄色いカセット☆★☆同梱で2点目以降の送料を200円引き☆★☆同梱による割引希望の方は2点目以降の送料分の200円を引いて専用品として出品します(3点ご購入なら計400円引きとなります)。その際、専用品の横取り防止のため、同梱対象品は値引き時に配送方法を着払いに変更して再掲しております。発送手続きの際に購入者情報が出品者に通知されますので、その点ご了承ください。ご購入後の割引対応は承れませんので、ご希望があれば必ずご購入前にコメント欄にてお問い合わせください。出品リストは下記のハッシュタグで検索してください。→#沢庵games



