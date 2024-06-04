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三浦竹軒作　乾山　風景図　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
商品番号 Y19722043665
商品名

三浦竹軒作　乾山　風景図　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 4,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三浦竹軒作の乾山、茶碗になります。風景の絵付けが綺麗な作品です。横幅　約11cm　高さ　約8cm#三浦竹軒#乾山#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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