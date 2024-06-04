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フウロSRはパック開封後直ぐに硬質ケースに入れて保存していたため綺麗です。ほかのカードもスリーブに入れて保管していたため綺麗だと思います。発送の際は丁寧に梱包させていただきます。高額商品のためすり替え防止のため返品不可です。素人保管のため神経質な方の購入は御遠慮ください。値下げは即購入される方に限り⭕️