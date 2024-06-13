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最終値下げ！クリスタルスフィアグランドフィナーレルミナスサン
商品番号 N80740335938
商品名

最終値下げ！クリスタルスフィアグランドフィナーレルミナスサン
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···その他アニバーサリーイベント“東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！の東京ディズニーシー。20年の時を刻んできた東京ディズニーシーに思いを馳せることのできるグッズクリスタルスフィア。予約販売期間：2022年6月1日から6月12日までの限定品です。セット内容ベース（ルミナスサン）クリスタルパーツ（20周年グランドフィナーレ）イヤーパーツ（20周年）チャーム（20周年グランドフィナーレ）アルファベットパーツ（D、R、E、A、M各1個ずつ、ミッキーシェイプ2個、スター1個）チェーン（アンティークゴールド）クレイドル
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