最終値下げ！クリスタルスフィアグランドフィナーレルミナスサン

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商品詳細
グッズ種類···その他アニバーサリーイベント“東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！の東京ディズニーシー。20年の時を刻んできた東京ディズニーシーに思いを馳せることのできるグッズクリスタルスフィア。予約販売期間：2022年6月1日から6月12日までの限定品です。セット内容ベース（ルミナスサン）クリスタルパーツ（20周年グランドフィナーレ）イヤーパーツ（20周年）チャーム（20周年グランドフィナーレ）アルファベットパーツ（D、R、E、A、M各1個ずつ、ミッキーシェイプ2個、スター1個）チェーン（アンティークゴールド）クレイドル
http://narcologia.ru/goods/secretarial246916.html
http://narcologia.ru/goods/freezer591998.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle505325.html
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