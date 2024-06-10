ニセコイ　DVD＆BD＆ケースセット

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商品詳細
新品未使用品です。DVDとブルーレイ・ディスクが、混ざっています。全巻揃っていません。エンドカードのみ欠品です。万里花の巻のみ、背景のピンク色がブルーレイのシール跡と、プラケースの巻数の跡が色あせしています。購入した時からです。万里花自体は、色あせありません。クリアケースが、多少ひわっています。これも、購入した時からです。バラ売り不可です。
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