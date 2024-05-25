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- 南部鉄瓶 盛栄堂 鉄瓶柚子菊 1.8L
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商品詳細
経年の錆少しありますが、未使用ですので状態良いです。1.8L注ぎ口込み約20cm底直径約11cm持ち手込み高さ24cm通産大臣指定伝統的工芸品#貧血予防#貧血#鉄分補給#鉄分#妊娠#マタニティ#授乳#栄養#伝統工芸品#南部鉄器#南部鉄瓶#盛栄堂#盛榮堂#鉄瓶#柚子菊#茶道具#調理器具#和物#本場名産品#名品#OIGEN#コレクション#骨董#骨董品#ヴィンテージ#アンティーク#レア#レトロ#希少#日本製#金属工芸
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