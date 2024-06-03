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KISS ON TOUR 1974 to 1983　英語 写真集 限定販売
商品番号 C88824443740
商品名

KISS ON TOUR 1974 to 1983　英語 写真集 限定販売
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,132 円
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商品詳細

＊購入前にコメントお願いします。KISSONTOUR1974to1983　英語写真集限定販売★キッスパンフレットキッスのデビューから10年間のツアーを追いかけた写真集『KISS ON TOUR 1974 to 1983』（地獄の10年間）をキッス・アーミーが編集。■A4サイズ　156ページ　オールカラー■商品販売開始日：2021年9月10日（金）■完全限定数販売表紙・裏表紙に多少のスレがありますが、内部に破れ・汚損など見られません。あくまでも中古ですので神経質な方は購入をお控え下さい
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