藤島康介　サクラ大戦　画集　まとめ売り

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商品詳細
サクラ大戦愛蔵品目録:太正浪漫堂御利用之手引藤島康介デビュー30周年記念自選画集僕と彼女と乗り物と。サクラ大戦花組絵双紙太正十二年版藤島康介画集細かい擦り傷やヨレなどはありますが目立つほどでは無いです。一般的な中古だと思います。中古品にご理解いただける方のみご購入お願いします。写ってるのが全てです。サクラ大戦逮捕しちゃうぞああっ女神さまっアートワークスイラストワークス画集イラスト集イラスト動画動画集原画集原画複製原画図録
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