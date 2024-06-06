METAMORPHOSIS 名和晃平 作品集



METAMORPHOSIS 名和晃平作品集 - 古本買取販売 ハモニカ古書店 建築 ... METAMORPHOSIS 名和晃平作品集 - 古本買取販売 ハモニカ古書店 建築 ...



名和晃平作品集『METAMORPHOSIS』特装版-COLLECTOR'S EDITION-」20点 ... 名和晃平作品集『METAMORPHOSIS』特装版-COLLECTOR'S EDITION-」20点 ...



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Velvet-White-Deer(NB)/『METAMORPHOSIS』COLLECTOR'S EDITION Velvet-White-Deer(NB)/『METAMORPHOSIS』COLLECTOR'S EDITION



名和晃平作品集「METAMORPHOSIS （メタモルフォシス）」近日刊行の ... 名和晃平作品集「METAMORPHOSIS （メタモルフォシス）」近日刊行の ...



My Collection】名和晃平『METAMORPHOSIS』特装版の開梱レポート！ My Collection】名和晃平『METAMORPHOSIS』特装版の開梱レポート！



特装版がスゴい！】名和晃平 限定版作品集『METAMORPHOSIS』の ... 特装版がスゴい！】名和晃平 限定版作品集『METAMORPHOSIS』の ...



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「METAMORPHOSIS名和晃平作品集」定価：18000＋税銀座蔦屋書店限定1,500部限定名和晃平の活動と彫刻シリーズのダイナミックな展開が、豊富な写真資料と評論のテキストと共に収録されたアートブック「METAMORPHOSIS（メタモルフォシス）」。2011年に東京都現代美術館で開催された、名和晃平の個展のカタログ「SYNTHESIS」以降の作品を中心に150点以上、全336ページに渡り収録しております。単なる作品集ではなく、名和晃平のヴィジョンやクリエイションを複合的に伝えながら、アート、建築、パフォーマンス、デザインなど横断的に領域を拡げ「SANDWICH」での活動も含めた、これまでの活動や展開を統括する一冊です。【状態】外箱に擦れ、ヨレ、ヤケあり、本誌は背表紙に少し擦れはありますが、良好な状態だと思います。中古本にご理解頂ける方よろしくお願い致します。こちらは宅急便80サイズにて発送させて頂きます。※追加１冊に付き100円割引させて頂きます。《《#blue図録・美術・アート》》他にご希望の物が有れば、ご連絡お願い致します。