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アンチャーテッド ( UNCHARTED ) フィギュア+ ソフト
商品番号 O75355914505
商品名

アンチャーテッド ( UNCHARTED ) フィギュア+ ソフト
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,989 円
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商品詳細

①ネイサンドレイクアクションフィギュア　サイズ:約32cm②UNCHARTED3PLAYARTS改ネイサンドレイクアクションフィギュア③Ps4UNCHARTEDtheNathanDrakeCOLLECTION④Ps4UNCHARTED4AThief’sEnd❗️ガラスケースにて飾っておりましたが、物品整理のため出品いたします。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。
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