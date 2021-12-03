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商品詳細
KAPUSTINPLAYSKAPUSTINVOL.1カプースチン自作自演集VOL.1品番：DICC-24058ケース、CDきれいです。 ニコライ・カプースチン(ピアノ)8つの演奏会用エチュードop.40（前奏曲、夢、トッカッティーナ、思い出、冗談、パストラール、間奏曲、フィナーレ）ソナタ・ファンタジーop.39スイート・イン・オールド・スタイルop.28変奏曲op.41KAPUSTINPLAYSKAPUSTINVOL.2カプースチン自作自演集VOL.2品番：DICC-24059ケース、CDきれいです。盤面に薄いスレがありますが再生に問題はありません。 ニコライ・カプースチン(ピアノ)24の前奏曲op.53夜明け、トッカッティーナ、瞑想曲、サウンズ・オヴ・ビッグ・バンド、ムーヴィング・フォース.バラ売り不可.値引きに関してはプロフを....2点以上(1出品=1点)同時購入でそれぞれ10%オフ 要コメント.#カプースチン#ニコライカプースチン
http://narcologia.ru/goods/freshman103056.html
http://narcologia.ru/goods/choice326185.html
http://narcologia.ru/goods/update854095.html
カプースチン 自作自演集 VOL.1 \u0026 2 ニコライ・カプースチン ピアノ
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