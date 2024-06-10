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- 希少！40s～50sフェントンFENTON ピンク色ガラス アメリカアンティーク
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで買い付けましたフェントンの素敵なキャンドルガラスです。キャンドルとして使用しなくても飾っておくだけで雰囲気のある逸品です。程度は良好でかけやひびなどなく綺麗です。サイズは横幅最大24cm、奥行き最大約20cmありますので参考にしてください。背中がシュッと持ち上がったデザインです。ビンテージにご理解ある方よろしくお願いします。#ロンハーマン#モダン#ミッドセンチュリー#ニューヨーク#fireking#ジェダイ#フェントン#ファイヤーキング#fireking#カントリー#パイレックス#ダイナー#ヴィンテージ#蚤の市#USA#50s#レトロ#アールデコ#西海岸#ブロカント
http://narcologia.ru/goods/influenza44193.html
http://narcologia.ru/goods/Adder153775.html
http://narcologia.ru/goods/tenet906563.html
希少！40s～50sフェントンFENTON ピンク色ガラス アメリカアンティーク
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