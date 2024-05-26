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PS4 本体 アンチャーテッド リミテッドエディション CUH-1200A
商品番号 L10479993997
商品名

PS4 本体 アンチャーテッド リミテッドエディション CUH-1200A
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^当ストアは良い評価5000件以上あり安心して取引できるかと思います。全商品送料無料で家電を中心に色々と出品しております。宜しければ他もご覧ください。また追跡可能な発送方法で丁寧に梱包、発送致します。即購入可、早い者勝ちになりますのでお見逃しのない様にお願い致します。値下げ交渉は数百円程度、される際は値段を提示してください。コンビニ払いの方は取引メッセージにて支払日の連絡をお願い致します。--------------------------------------------------商品名■PS4アンチャーテッドエディションメーカー■SONY型番■CUH-1200A★動作確認済み★全ての動作、問題ありませんでした。■内容品■本体箱コントローラー電源ケーブルHDMIケーブルUSBケーブル※付属品は説明文や画像の物のみになります※
http://narcologia.ru/goods/waveform971817.html
http://narcologia.ru/goods/message29327.html
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