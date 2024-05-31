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【超希少・未開封】 ピカチュウ VMAX プロモ 特典 中国語 台湾版
商品番号 C22745910372
商品名

【超希少・未開封】 ピカチュウ VMAX プロモ 特典 中国語 台湾版
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

流通の少ない希少な中国語版ピカチュウVMAX未開封パックになります。新品未開封です。Switchゲーム特典です。偽物ではなく、ご安心ください。⭕即購入OKです。プロフィールのご確認をお願いいたします。交渉中であっても購入ボタン押した方優先です。濡れ折れ対策などしっかりして、クッション封筒に入れて発送させていただきます。ポケカプロモアジアイラストリーリエアセロラ台湾引退SR#リシア出品
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