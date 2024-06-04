【説明欄要確認】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA スイッチ

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スイッチ備品欠け無し、ほぼ未使用です。開けてから期間は少し経っております。忙しくなり使うことがないため、出品しました。こちら高価なものになっておりますので購入前にコメントをいただきたいです。（忙しく、思った日に発送出来るようにもしたいため）3枚目に載っているメモリーカード（パッケージ開封済み、ケースからは未開封）もおつけします。ペットは飼っていませんし、タバコも吸っていません。ご質問等ありましたらそちらも是非コメントへお願いいたします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo