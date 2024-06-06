任天堂　Switch大乱闘スマッシュブラザーズ　スマブラ

「大乱闘スマッシュブラザーズSPECIALSwitch」任天堂多彩なアクションで相手を吹っ飛ばし、勝敗を決める人気シリーズ最新作。総勢75体のファイターが参戦し、ステージやアイテムなども大幅アップ。オンライン対戦にも対応。新品購入後1度のみプレイしました箱には細かいスレや細かいキズなどあります素人の自宅保管です完璧な品をお探しの方はご購入をお控えくださいませ即購入可能です出品したばかりなので今のところ値下げは考えておりません購入後の返品交換はご遠慮下さいますよう宜しくお願い致します他サイトにも出品してますのでご購入前に連絡いただきたいです。よろしくお願いしますスマブラSwitchソフト#任天堂#エンタメ/ホビー#ゲームソフト/ゲーム機本体#家庭用ゲームソフト