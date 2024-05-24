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ポコ助さま専用商品
商品番号 C32761615042
商品名

ポコ助さま専用商品
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,698 円
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商品詳細

ライトランゲージカード78枚入りカード日本語ガイドブック　　定価8800円＋税著者、あまね理樺さんのオラクルカードです。このカードから波動が出ているそうです。宇宙から受けとったメッセージにより作られ１枚１枚にライトランゲージの波動のエネルギーが書き込まれています。何度か使用しましたが大切に使用しておりましたのでキレイな状態です。あくまで中古ですので、ご理解ある方のみご購入くださいませ。カードの絵がとても美しくて眺めているだけでも癒されますよ♪◎値下げ交渉送料、手数料もありますので大幅なお値下げは致しかねますがご希望金額を提示の上、コメントくださいませ。#オラクルカード　#ライトランゲージカード#あまね理樺　#タロットカード　#占い　#オラクル　#カード
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