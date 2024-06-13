ACTORSのDVDとOP,EDのCDの3点セットです。新品未使用即購入可アニメACTORS-SongsConnection-の1〜3話が収録されたDVDとなります。ご希望でしたら書き下ろしクリアファイル(縦22cm、横15.5cm)等他にもACTORS関連グッズ出品しておりますのでお値引致します。#ACTORS#梶原岳人#浦田わたる#保住有哉#サクタスケ「ACTORS-SongsConnection-1〈初回のみ特典ディスク付き・2枚組〉」置鮎龍太郎/杉山紀彰/山崎理定価:￥7,920#置鮎龍太郎#杉山紀彰#山崎理#DVD#アニメ男性声優×ボカロ曲の企画ものドラマCDシリーズをアニメ化。巨大学園都市群の中にある私立天翔学園を舞台に、そこに通う少年たちが歌を通して絆を深めていくさまを描く。若手＆中堅の人気声優が多数共演。



ACTORS-Songs Connection-1 : ACTORS | HMV&BOOKS online - PCBG-53351



アニメ「ACTORS -Songs Connection-」公式サイト



TVアニメ ACTORS -Songs Connection- キャラクターソング Vol.1 音之宮 朔(CV:梶原岳人)



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