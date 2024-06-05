8月25日購入 新品未開封 プレイステーション5 本体 CFI-1200A01

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商品詳細
8月25日購入の最新モデルPS5ディスクドライブ搭載です購入時から1年保証がありますので領収書をおつけして発送します購入後12時間以内に発送できますらくらく ゆうゆう どちらも可質問等ありましたらコメントにてお願いします#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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