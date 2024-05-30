TAMA スネアスタンド

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商品詳細
スネアスタンドの出品です。おそらくロードプロシリーズHS800Wかと思います。汚れはありますが、外に持ちだしていないので磨けば綺麗になると思います。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual236446.html
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