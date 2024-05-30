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TAMA スネアスタンド
商品番号 J28613391927
商品名

TAMA スネアスタンド
ブランド名 タマ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スネアスタンドの出品です。おそらくロードプロシリーズHS800Wかと思います。汚れはありますが、外に持ちだしていないので磨けば綺麗になると思います。よろしくお願いします。
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