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ニンテンドー 2DS ピカチュウ
商品番号 B17660285848
商品名

ニンテンドー 2DS ピカチュウ
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂2DS限定のピカチュウエディションです。動作確認済み箱無しタッチペン、SDカード、acアダプタ付いてます。ソフトなしでポケットモンスターピカチュウが遊べます。データ削除しておりません。画面にやや傷、コントローラーのスティックのシリコン部分やや傷あります。写真でご確認ください。その他質問等あればコメントでお願いします。Nintendo他ゲーム機本体ニンテンドー2DSピカチュウcolor:スケルトンイエローポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/parenthesis446444.html
http://narcologia.ru/goods/competitive210481.html
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ニンテンドー 2DS ピカチュウ
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