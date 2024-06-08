ニンテンドー 2DS ピカチュウ

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商品詳細
任天堂2DS限定のピカチュウエディションです。動作確認済み箱無しタッチペン、SDカード、acアダプタ付いてます。ソフトなしでポケットモンスターピカチュウが遊べます。データ削除しておりません。画面にやや傷、コントローラーのスティックのシリコン部分やや傷あります。写真でご確認ください。その他質問等あればコメントでお願いします。Nintendo他ゲーム機本体ニンテンドー2DSピカチュウcolor:スケルトンイエローポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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