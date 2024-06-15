滝平二郎　きりえ　217枚

値下げしました。朝日新聞日曜版に掲載されていたもので、昭和47年1月1日〜昭和51年12月19日まての約5年間217枚を集めたものです。大切に保管していましたが、約51年前のものですので経年劣化が見られます。台紙の周囲はヤケが見られますが、きりえ部は、今でも色あざやかできれいです。即購入OK、早いもの勝ち、匿名配送、送料無料です。#滝平二郎#きりえpau779



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