『ヒロアカ』一番くじ “NEXT GENERATIONS!!2” まとめ売り

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商品詳細
グッズ種類···プライズ/一番くじ『ヒロアカ』一番くじ“NEXTGENERATIONS!!2”セット内容A賞緑谷出久;figureE賞耳郎響香;figureF賞緑谷出久アクリルスタンドG賞爆豪勝己アクリルスタンドH賞轟焦凍アクリルスタンドI賞相澤消太アクリルスタンドJ賞アクリルスタンド19個K賞マルチトレイ23個L賞ジャガードタオル22個上鳴電気推しの為J賞K賞共に上鳴電気を抜いた物の販売になります。(※中身確認の為袋の上を切っています。商品本体に影響はございません)(※上鳴電気以外のキャラは揃っています)
http://narcologia.ru/goods/navigate944830.html
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