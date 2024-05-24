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無雙直傳英信流居合道入門 詳細な註記と連続写真でよく分かる!
商品番号 C17028447457
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無雙直傳英信流居合道入門 詳細な註記と連続写真でよく分かる!
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 8,820 円
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商品詳細

「無雙直傳英信流居合道入門詳細な註記と連続写真でよく分かる!」江坂靜嚴定価:￥3000+税ラインマーカーを引いた箇所が数ヶ所あるので「やや傷や汚れあり」としておりますが、それ以外に傷み等はなく、自宅保管ですが、保管状態は良好です。よろしくお願いします。#江坂靜嚴#江坂_靜嚴#本#生活／体育・スポーツ#居合#居合道#英信流#入門書#無双直伝英信流#刀#日本刀#武道#武士道
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