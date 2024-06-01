NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABA#任天堂#Nintendoゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ動作確認済初期化済不具合なし動作確認済特に問題無く動きます。素人目に見てもかなりの美品ではあるとおまいますが、Joy-Conに目立たない程度で擦過痕がありますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい！あとは画像のとおりです！



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