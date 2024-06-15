ご覧いただき有難うございます。◎五月書房 北大路魯山人 栖鳳印存・箱にマジックで記入有（２枚目写真）・箱に汚れ（シミ）がございます（３枚目写真）・全頁をチェックしたわけではございませんが、本書に酷い痛み等はないと思います。発送に関しまして、購入のタイミングで若干発送が遅れることがあります。予告なしに、発送運輸会社を変更することがあります。写真に写っているものが全てです。商品の内容（種類・数量）や状態等（汚れ・痛み等）を写真でご判断いただき、ご理解いただける方のご購入宜しくお願い致します。



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