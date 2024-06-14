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【古書・非売品】シーボルト記念館　鳴滝紀要　1996第六号（K_1199）
商品番号 L99049477178
商品名

【古書・非売品】シーボルト記念館　鳴滝紀要　1996第六号（K_1199）
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

シーボルト生誕二百年周年記念号目次ごあいさつ　伊藤一長（長崎市長）メッセージ　楠本貞夫（シーボルト子孫）　　　　　　米山彰（シーボルト子孫）　　　　　　関口忠志（シーボルト子孫）　　　　　　Dr・ヴォルフガング・ベッチュ　　　　　　（ドイツ連邦共和国郵政通信大臣）　　　　　　Prof・Dr・J・M・リッツェン　　　　　　（オランダ王国教育・文化・科学大臣）論文　シーボルト父子略年譜稿　向井昇（東海大学教授）　鳴滝塾敷地の旧蔵者と地積　中西啓（日本医師学会会員）　医者としてのフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト　ハルメン・ボイケルス（ライデン大学教授）　民族学博物館の効用とその設立の重要性に関する覚え書き　──フランス王立図書館部長ジョマールに宛てた書簡──　石山禎一（神奈川県立厚木南高校校長）　シーボルトと日本の動物学　山口隆男（熊本大学助教授）　シーボルト渡来百年記念祭に関する一考察　──外務省外交史料館所蔵史料を中心に──　沓沢宣賢（東海大学助教授）　蘭船コルネリス・ハウトマン号とシーボルト事件　──オランダ商館長メイランの日記に基づく考察を中心に──　梶輝行（神奈川県立相模大野高校教諭）　科学史の側面から再検討したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの科学的活動　──植民地科学、ベーコニアン科学、フンボルティアン科学とシーボルトの科学的活動との関係についての試論──　塚原東吾（東海大学講師）他共著　史料紹介「シーボルト一件通報書」徳永宏（シーボルト記念館学芸員）付録　シーボルト生誕二百周年の歩み　──シーボルトと長崎──　シーボルト記念館所蔵　　フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト関係資料一覧　長崎市博物館協議会委員名、シーボルト記念館職員名　入館案内　入館者数・行事、業務案内あとがき　深堀彰（シーボルト記念館館長）■形態：横14.8×縦21×厚2.1㎝　布張り厚表紙　題字金箔押し　函■頁数：287頁■発行者：シーボルト記念館■発行日：平成8年3月31日発行　■定価：非売品■状態：布張り表紙・背・裏表紙/美品　三方/良　表紙見返し/小汚れ　中頁/美品　函/汚れ■発送：ヤマトネコポス#NEZU鳴滝紀要#NEZUシーボルト
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