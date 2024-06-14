【古書・非売品】シーボルト記念館　鳴滝紀要　1996第六号（K_1199）

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シーボルト生誕二百年周年記念号目次ごあいさつ 伊藤一長（長崎市長）メッセージ 楠本貞夫（シーボルト子孫） 米山彰（シーボルト子孫） 関口忠志（シーボルト子孫） Dr・ヴォルフガング・ベッチュ （ドイツ連邦共和国郵政通信大臣） Prof・Dr・J・M・リッツェン （オランダ王国教育・文化・科学大臣）論文 シーボルト父子略年譜稿 向井昇（東海大学教授） 鳴滝塾敷地の旧蔵者と地積 中西啓（日本医師学会会員） 医者としてのフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト ハルメン・ボイケルス（ライデン大学教授） 民族学博物館の効用とその設立の重要性に関する覚え書き ──フランス王立図書館部長ジョマールに宛てた書簡── 石山禎一（神奈川県立厚木南高校校長） シーボルトと日本の動物学 山口隆男（熊本大学助教授） シーボルト渡来百年記念祭に関する一考察 ──外務省外交史料館所蔵史料を中心に── 沓沢宣賢（東海大学助教授） 蘭船コルネリス・ハウトマン号とシーボルト事件 ──オランダ商館長メイランの日記に基づく考察を中心に── 梶輝行（神奈川県立相模大野高校教諭） 科学史の側面から再検討したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの科学的活動 ──植民地科学、ベーコニアン科学、フンボルティアン科学とシーボルトの科学的活動との関係についての試論── 塚原東吾（東海大学講師）他共著 史料紹介「シーボルト一件通報書」徳永宏（シーボルト記念館学芸員）付録 シーボルト生誕二百周年の歩み ──シーボルトと長崎── シーボルト記念館所蔵 フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト関係資料一覧 長崎市博物館協議会委員名、シーボルト記念館職員名 入館案内 入館者数・行事、業務案内あとがき 深堀彰（シーボルト記念館館長）■形態：横14.8×縦21×厚2.1㎝ 布張り厚表紙 題字金箔押し 函■頁数：287頁■発行者：シーボルト記念館■発行日：平成8年3月31日発行 ■定価：非売品■状態：布張り表紙・背・裏表紙/美品 三方/良 表紙見返し/小汚れ 中頁/美品 函/汚れ■発送：ヤマトネコポス#NEZU鳴滝紀要#NEZUシーボルト