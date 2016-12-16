

井上雄彦著『いのうえの 満月篇』 井上雄彦著『いのうえの 満月篇』



井上雄彦著『いのうえの 満月篇』 井上雄彦著『いのうえの 満月篇』



井上雄彦著『いのうえの 満月篇』 井上雄彦著『いのうえの 満月篇』



井上雄彦著『いのうえの 満月篇』 井上雄彦著『いのうえの 満月篇』



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ご覧いただき、ありがとうございます。こちらは井上雄彦著『いのうえの満月篇』の大型本版です。井上雄彦の独特な世界観と深い物語性が詰まった作品で、ファンの方やアート愛好者には見逃せない一冊となっております。2008年上野の森美術館で開催した「井上雄彦最後のマンガ展」の全作品を収録した図録。読者の感想、創作過程のドキュメンタリーなどとともに、あの時あの場限りのマンガ展の空間を立体的に再現されております。この機会に、井上雄彦の深い世界を大型本で手に入れてみてはいかがでしょうか。詳細や質問がありましたら、お気軽にコメントください。ハッシュタグ:#井上雄彦#いのうえの満月篇#大型本#アートブック#日本のマンガ家#メルカリ出品#コレクターアイテム#美品#限定版