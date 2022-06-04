ポケモンカード　シロナの覇気SAR

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ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード シロナの覇気SARになります。※パック開封後スリーブとローダーで暗室保管していました。素人保管、鑑定です。あくまで、プレイ用でお願いします。★新品未使用ですが、小さなキズ/ホロかけ/白欠け/メーカー様、印刷時の縦線、横線、凹みがある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。★すり替え防止のため、返品交換も承っておりません。ご協力お願い致します。濡れ、折れ対策をして梱包し、送ります。