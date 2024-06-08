稀少本 中村拓志「狭山湖畔霊園管理休憩棟」「狭山の森礼拝堂」作品集 ...



JA 114: 中村拓志 (Summer 2019 Hiroshi Nakamura & NAP) JA 114: 中村拓志 (Summer 2019 Hiroshi Nakamura & NAP)



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「狭山湖畔霊園管理休憩棟」「狭山の森礼拝堂」作品集著者名：中村拓志発行所：中村拓志＆NAP建築設計事務所判型：B5変ページ：80発行年月：2015.09中村事務所による自費出版された貴重な書籍で美しい装丁の本になります。内容・概要テキスト英語中村拓志\u0026NAP建築設計事務所による「狭山の森礼拝堂」「狭山湖畔霊園管理休憩棟」の連作について、コンペ時から素材開発、工事から竣工までをまとめた作品集。四季折々の建築写真からディテール、図面に至るまでを全ページフルカラーの写真で紹介。平塚桂による聖性についての文章から、中村拓志と施主との対談を収録。テキストは全て新たに描き下ろしたもの。表紙に特殊加工を施した上質な造本。