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虚空教典　剣持刀也　限定版
商品番号 T64183778186
商品名

虚空教典　剣持刀也　限定版
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧ありがとうございます^\u003e\u003c^♡虚空教典　カドカワ限定同梱限定版です一ページ目に少し折れあり。再度入れる際に折れてしまったようです。一読した後、暗所にて保管。Blu-rayは未再生。推しですが金欠の為に出品させていただきます。開封後は暗所にて保管しておりましたが、傷等気になる方は購入をお控えください✧値下げ◎剣持限定版特別対談にじさんじ剣持刀也エッセイ本虚空教典初回限定盤四天王対談DVD付
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