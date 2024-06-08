ルーヴル美術館展　LOUVRE 図録、トートバッグ（ナチュラル）セット

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ルーヴル美術館展LOVRE愛を描く2023年3月１日～６月12日開催していた作品展の図録公式グッズのトートバッグ（ナチュラル）になります。図録はめくって見ただけですが中古になります。比較的汚れや折れのない状態です。トートバッグは未開封の新品です。個人保管ですので細かな事が気になる方のご購入はお控えください。