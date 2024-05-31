メジャー 吾郎・寿也激闘編 　DVD 全9巻

メジャー吾郎・寿也激闘編 DVD全9巻レンタル落ちで購入したものです。ジャケット焼け、シールが貼って下さいください。小傷ありますが、自宅プレーヤーでは再生に問題ありませんでした。発送はジャケット、ディスクのみです。（不織布に入れて送ります。）バラ売りしておりません。神経質な方はご遠慮ください。レンタル落ちである事をご理解いただける方のご購入お願い致します。



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