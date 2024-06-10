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NINTENDO SWITCH 本体
商品番号 Q30302489512
商品名

NINTENDO SWITCH 本体
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 11,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ今年5月にメルカリにて購入しました。画面には保護シートが貼ってあります。付属品完品、動作も出品時点ではジョイコン含め全て問題ありません。箱あり、初期化した状態でお送りします。あまり使用していませんでしたが、元々中古品というのもあってよく見ると所々細かな傷や汚れが見られる箇所がございます。画面のフィルムに空気が入ってますが画面に異常はありませんソフトを買えば届き次第お遊び頂けますご理解頂ける方のみご購入お願い致します。即購入OK
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