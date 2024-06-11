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津軽三味線用音緒駒、no.66
商品番号 B91456900291
商品名

津軽三味線用音緒駒、no.66
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

津軽三味線用の音緒駒です。本鼈甲で出来ていて糸スレから皮を守ってくれます、音的な事は賛否両論ですが、マイナスの話は聞いた事がありません、装飾品としても大変美しいと思います。光加減により写真と色合いが多少異なります、写真より少し黄色が薄くなります。三味線と音緒は付属しません。　全長67mm幅15mmx15mm厚み1.2mm前後
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