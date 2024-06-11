津軽三味線用音緒駒、no.66

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商品詳細
津軽三味線用の音緒駒です。本鼈甲で出来ていて糸スレから皮を守ってくれます、音的な事は賛否両論ですが、マイナスの話は聞いた事がありません、装飾品としても大変美しいと思います。光加減により写真と色合いが多少異なります、写真より少し黄色が薄くなります。三味線と音緒は付属しません。 全長67mm幅15mmx15mm厚み1.2mm前後
http://narcologia.ru/goods/forthcoming932592.html
http://narcologia.ru/goods/rouge824610.html
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