煤竹　真竹笛　古典調４本調子　篠笛

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御覧頂き、ありがとうございます。煤竹、真竹笛の古典調４本調子になります。・管長：51.5cm・唄口付近の径21.5mm管尻付近の径21.5mm・唄口の大きさ：縦12.5mm横10mm・内部黒の本漆塗り・反射板：蜜蝋御覧の通り沿った形状となりますが、慣れれば問題なく演奏できると判断しております。大変硬質な煤真竹となり、内径狭めで唄口も獅子田とそこまで変わらないサイズとすることでとても楽に鳴らせるようにしました。その代わりに指孔は獅子田よりやや大きめとし、硬質な煤真竹特有の鋭く金属的な高音はとても良く鳴ります。一般的な篠笛とは違う音色と充実した鳴りが期待できると思います。形状や竹材の質感など、マニアックな商品とはなりますが、とても吹き易いので、どなたでも対応できるのではと思っております。尚、貴重な竹材ということもあり、値下げ交渉には応じられません事、ご了承ください。その他ご不明な点がありましたら、ご質問ください。