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商品詳細
アイビースタイル写真集「TAKEIVY」林田昭慶写真石津謙介/くろすとしゆき/長谷川元著2010年POWERHOUSEBOOKS◆◆詳細◆◆日本で大ブームとなった「アイビースタイル/アイビールック」をいち早く日本に紹介した写真集で、1960年代のアイビー・リーグ校のキャンバスを密着取材した幻の名著『TAKEIVY』1960年代のアイビールックを、当時の写真で紹介する希少な内容。◆◆仕様◆◆洋書英語ファッションアイビーデザイン写真集作品集ハードカバー24.7×18.5cm141ページ◆◆状態◆◆表紙はビニールにて保護ページに薄ヤケが少し#本#ファッション#アイビーリーグ#アイビー#林田昭慶
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http://narcologia.ru/goods/encourage73172.html
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林田昭慶 TAKE IVY
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林田昭慶 TAKE IVY | タイムカプセル
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アイビースタイル 写真集「TAKE IVY」林田昭慶 - 洋書
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