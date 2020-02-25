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モノクローム　初回生産限定盤B カバー盤　紙ケースなし
商品番号 A44470225239
商品名

モノクローム　初回生産限定盤B カバー盤　紙ケースなし
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「モノクローム」Uru定価:￥3704#Uru#CD・DVD初回限定B聴く人を包み込むような透き通る歌声と神秘的な存在感で、幅広い世代に支持を受けるシンガー、Uru。待望のファースト・アルバムは、映画『夏美のホタル』主題歌となったデビュー・シングル「星の中の君」、2016年10月度全国最多パワープレイを獲得した「Thelastrain」、『機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ』第2期エンディングテーマとして初のアニメ主題歌を担当した「フリージア」、日本テレビ系日曜ドラマ『フランケンシュタインの恋』挿入歌「しあわせの詩」、TBS金曜ドラマ「コウノドリ」主題歌となる「奇蹟」の5曲のシングルに加えて、2018年1月公開映画『悪と仮面のルール』主題歌となる追憶のふたり」他を収録多少の使用感があり、細かいスレ、ヨレなどがあります紙ケースがありませんケースにスレキズがあります盤面概ね良好
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