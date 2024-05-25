Encyclopedia of jewellery making　彫金

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商品詳細
お値下げしました！ 貴重な洋書です。ThenewEncyclopediaofjewellerymakingtechniques様々な技術がやり方とともに説明されています。￼様々な作例が載っているので、デザインの勉強にもなります。#彫金 #ジュエリー
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