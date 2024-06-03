ツイン・ピークス ゴールド・ボックス〈初回限定生産・10枚組〉

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「ツイン・ピークスゴールド・ボックス〈初回限定生産・10枚組〉」カイル・マクラクラン/マイケル・オントキーン/デヴィッド・リンチ定価:￥30000TWINPEAKSDEFINITIVEGOLDBOXEDITIONこちらはDVDになります。国内セル版です。箱もジャケットもディスクもゴールド仕様のデザインでとても美しいです。\u003c商品の状態\u003e個人の視聴用に購入した中古品です。購入後、1回のみ視聴し大切に保管しておりました。盤面、ケース、箱ともにとてもきれいです。ブックレット付き。全12枚ポストカード付き。(※ポストカードの封筒は開封済みです)良い状態とは思いますが、個人の自宅保管にて経年のお品物である旨、何卒ご了承の上、ご購入ください。 ※当方、喫煙者おりません。柔軟剤等は使用しておりません。※恐れ入りますが、専用お取り置き、お値段交渉等はご遠慮ください。どうぞよろしくお願いいたします。#ツインピークス#twinpeaks#カイル・マクラクラン#マイケル・オントキーン#デヴィッド・リンチ#CD・DVD