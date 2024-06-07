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最新版漢方製剤ポケットブック\u0026漢方製剤保険診療マニュアル\u0026漢方製剤活用の手引き
商品番号 Q38785192850
商品名

最新版漢方製剤ポケットブック\u0026漢方製剤保険診療マニュアル\u0026漢方製剤活用の手引き
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,953 円
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商品詳細

TSUMURA医療用漢方製剤・・・最新版2021年8月　　　　　　　　　　　　　　　サイズ8×13cm洋漢統合処方からみた漢方製剤保険診療マニュアルポケット版　最新版・・・医療法人社団伝統医学研究会　　　　　　　　　　　　あきば伝統医学クリニック　　　　　　　　　　　院長　秋葉　鉄生　　　　　　　　　　　　　　　サイズ同上漢方製剤活用手引き　証との把握と処方鑑別のために　　最新版　　・・・\u003c編\u003e長谷川弥人、大塚　恭男、　　　　　　　　　　　山田　光胤、菊谷　豊彦　　　　　　　　　　サイズ同上KAMPOSTUDYNOTEBOOK千福貞博先生バージョン\u0026ボールペン新品ですが、自宅保存のためご理解頂ける方にお願いします。#最新版#漢方#東洋医学#医学#生薬#体質の鑑別#気血水#腹証#四診#漢方用語解説#ツムラ医療用漢方製剤一覧#ツムラ#処方
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