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再10値下げ、島 州一 シルクスクリーン版画 鉛筆サイン入り
商品番号 E57668737770
商品名

再10値下げ、島 州一 シルクスクリーン版画 鉛筆サイン入り
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

島州一シルクスクリーン版画エディション34/74作品名、SPFP61985年作鉛筆サイン入り値下げ、7000円→6900円→6800円→6700円→6600円→6500円→6400円→6300円→6200円→6100円→6000円サイズ額サイズ、外寸縦約27.4cm、横22.3cm内寸約24.5cm、横約19.5cm。作品サイズ縦約25.2cm、横約20cm。状態は良いですが、家庭内保存。額に入れるとわかりませんが、焼け、シミはあります。#シルクスクリーン版画#島州一#1974年作#鉛筆サイン入り版画#マット付、額付版画
http://narcologia.ru/goods/rouge891010.html
http://narcologia.ru/goods/smear525904.html
http://narcologia.ru/goods/marshal102580.html

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